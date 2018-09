Regione Piemonte, tutti i consiglieri chiedono il reintegro di Franco Minutiello

Tutti i consiglieri regionali del Piemonte presenti in aula hanno sottoscritto, senza distinzioni di partito e di schieramento politico, l’ordine del giorno del capogruppo di Leu, Marco Grimaldi, che chiede il rispetto della sentenza del Tribunale del Lavoro di Ivrea sul reintegro del dipendente della Teknoservice, licenziato perché affetto da Parkinson.

“Franco Minutiello è stato licenziato nel marzo 2017 per ‘giustificato motivo’ perchè ammalato di Parkinson e l’azienda sosteneva di non avere una nuova mansione da potergli affidare”, ha sottolineato Grimaldi. “Nel luglio scorso il Tribunale ha dichiarato il licenziamento illegittimo e ordinato all’azienda di reintegrare il lavoratore e restituirgli gli stipendi arretrati, ma nulla è stato fatto”.

Da parte del capogruppo Leu c’è comunque fiducia: “Il Consiglio Regionale del Piemonte e tutti i gruppi consiliari chiedono con questo documento che l’azienda rispetti la sentenza del Tribunale del lavoro di Ivrea“. Soddisfazione per l’adesione compatta delle altre forze politiche: “E’ la prima volta che Leu, Pd, Moderati, Scelta Civica, Chiamparino per il Piemonte, M5s, Forza Italia, Lega, Fdi, Rete civica per Chiamparino, Mns, e Movimento Libero Indipendente sottoscrivono un testo tutti insieme”.