Regione, province e comuni del Piemonte al Mit: “Tempi congrui e risorse per i controlli sulle strade”

Una lettera firmata dai rappresentanti di regione, province e comuni del Piemonte è stata inviata al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere “tempi congrui per potere effettuare un check-in attendibile ed efficace” sulle diverse opere viarie del Piemonte che necessitano di controlli, oltre a “risorse per effettuare le rilevazioni”.

Le prime operazioni di monitoraggio eseguite in vari punti del territorio regionale in seguito ai tragici fatti di Genova, infatti, si sono rivelate più difficoltose del previsto, dal punto di vista tecnico e logistico.

La lettera è frutto della riunione tenuta oggi al provveditorato regionale delle Opere Pubbliche, come spiegato dal presidente di Anci Piemonte Alberto Avetta: “Il monitoraggio serve se poi gli interventi individuati vengono effettivamente finanziati e realizzati. Altrimenti resta un esercizio fine a se stesso”.