Renzi: “Attacchi razzisti, governo non neghi emergenza”. La Lega: “Non dare la colpa a noi per l’idiozia di qualcuno”

#DaisyOsakue è una campionessa italiana. Ieri è stata selvaggiamente picchiata da schifosi razzisti. Gli attacchi contro persone di diverso colore della pelle sono una EMERGENZA. Ormai è un’evidenza, che NESSUNO può negare, specie se siede al Governo. Italia, #torniamoumani — Matteo Renzi (@matteorenzi) 30 luglio 2018

M5S: “ATTO INDEGNO LO CONDANNIAMO CON FERMEZZA”

“L’aggressione dell’atleta azzurra Daisy Osakue è un atto indegno che condanniamo con fermezza, chi lo ha compiuto deve provare vergogna di fronte a tutto il nostro Paese. L’Italia rifiuta, si indigna e punisce questi gesti inqualificabili. Vogliamo che questa persona, che ha lanciato un uovo contro una donna per strada, venga individuata e punita quanto prima. Gli inquirenti ci diranno qual è il movente, ma in ogni caso un fatto del genere non deve succedere. Mai. Alla nostra campionessa Daisy tutta la solidarietà e la vicinanza del M5s”. Lo hanno affermato in una nota i capigruppo del Movimento 5 Stelle al Senato e alla Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva.

DELRIO-FIANO: GOVERNO RIFERISCA IN PARLAMENTO

“La vile aggressione a Daisy Osakue è grave e inaccettabile. Se confermata dalle indagini, si tratterà solo dell`ultimo di una serie di episodi di stampo razzista che si stanno verificando nel nostro Paese in modo preoccupante, a cui si sono aggiunti altri fatti, altrettanto gravi, di cittadini che pensano di ergersi a giudici e poliziotti trasformando l’Italia in una sorta di far west. Nel manifestare la solidarietà e la vicinanza della nostra comunità a tutte le vittime di queste aggressioni, e nell’attesa come sempre che sia la magistratura a chiarire ogni aspetto, chiediamo che il governo venga urgentemente in Aula a riferire“. Lo hanno affermato il responsabile del dipartimento sicurezza del Pd, Emanuele Fiano e il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio.

CERUTTI: “ARGINARE ONDATA DI RAZZISMO”

“Certi gesti creano ferite ben più gravi di quelle fisiche. Che la polizia trovi gli autori, che Salvini intervenga, in quanto ministro dell’Interno, per arginare questa ondata di razzismo!”. Lo ha chiesto l’assessora all’Immigrazione della Regione Piemonte, Monica Cerutti. “La Regione è pronta a sostenere le spese legali di chi subisce ingiustizie per via della provenienza geografica o del colore della pelle. Daisy non è sola – ha aggiunto -. Noi siamo con lei e ci batteremo perché certi criminali non restino impuniti”.

BOETI: “AGGRESSIONE SEGNO FOLLIA DI QUESTI TEMPI”

“Daisy Osakue è italiana. E’ nata in Italia. Veste la maglia azzurra della Nazionale. Difende nel mondo il nome e i colori del nostro Paese. L’aggressione vigliacca di un gruppo di imbecilli, avvenuta a Moncalieri, è l’espressione della follia che in questi tempi pare attraversare la nostra comunità”. Così Nino Boeti, presidente del Consiglio regionale del Piemonte e del Comitato Diritti Umani della Regione Piemonte. “I seminatori di odio hanno più fortuna dei predicatori di pace – ha aggiunto – bisogna impedire che ciò continui ad accadere. Chiedendo scusa a Daisy e invitandola ad avere pietà di quella parte di suoi concittadini che paiono aver perso il lume della ragione”. “Inviterò Daisy Osakue in Consiglio regionale per testimoniare il fatto che il Piemonte non ha nulla da spartire con quei delinquenti ignoranti che l’hanno aggredita”, ha concluso.

GELMINI: “AGGRESSIONE INFAME AGGRAVATA DA RAZZISMO”

Contro #DaisyOsakue, campionessa italiana under 23 di lancio del disco, un’aggressione infame, aggravata dal razzismo e dalla xenofobia. Non possiamo tollerare in alcun modo simili episodi e questi pericolosi focolai vanno spenti immediatamente, sul nascere. Il gruppo Forza Italia della Camera condanna un fatto gravissimo ed esprime vicinanza e solidarietà alla nostra atleta”. Lo ha scritto su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

CASOLATI (LEGA): “NON DARE COLPA A NOI PER IDIOZIA DI QUALCUNO”

“Non si può colpevolizzare la Lega dell’idiozia di talune persone”. Così la senatrice della Lega Marzia Casolari commenta quanto accaduto nella serata di ieri a Moncalieri. “Anche perché – aggiunge – questa ragazza fa parte di una nazionale sportiva nostra, è una rappresentante sportiva nostra, non vedo perché la si debba aggredire. E’ un deficiente – conclude – chiunque abbia fatto una cosa del genere, è un deficiente che va perseguito e punito”.