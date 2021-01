Renzi dà una scossa alla politica: «Il re è nudo, democrazia violata»

La battaglia politica è cominciata con l’attacco sui soldi (davvero troppo pochi) per la sanità ed è finita con l’apertura di una crisi di governo nel bel mezzo dell’emergenza Covid. Appunto, l’emergenza. Renzi spacca tutto, lo accusano da più parti, ma in realtà è l’unico ad aver avuto il coraggio di controbattere alla gestione raffazzonata della pandemia da parte del premier e dei suoi esperti scientifici, con il risultato che, nel valzer tra zone gialle, arancioni e rosse, continuiamo ad avere un numero elevatissimo di ricoveri e di decessi, mentre l’economia va a rotoli. Certo, Renzi avrebbe potuto tirare l’elastico pro domo sua, magari per avere il ministero degli Esteri e forse anche di più. Ma il monello fiorentino, prima simpatico a tutti e poi osteggiato per le sue scelte, ha giocato al Rischiatutto ancora una volta. Insomma ha gettato una pietra nello stagno di questa politica che langue, che distribuisce elemosine e le chiama ristori e per “salvarci dal Covid” chiude i bar alle sei del pomeriggio.

Le dimissioni

Fedele a quanto promesso, Renzi ieri ha ritirato le ministre Bellanova e Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto dal governo, ma non ci sta a passare per il Bertinotti (che all’epoca fece cadere Prodi) della situazione: «La crisi di governo non l’abbiamo aperta noi, è aperta da mesi. Noi viviamo una grande crisi politica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia» mentre l’economia va a pezzi. «Davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello di risolvere i problemi, non nasconderli».

Mes e Recovery

Annunciato da giorni, lo scontro si era fatto aspro nella serata di martedì, proseguendo fino a notte, in sede di consiglio dei ministri dove si discuteva delle prossime mosse per far fronte alla pandemia ma soprattutto della questione economica (per i nuovi Ristori servirà uno scostamento di bilancio di 30 miliardi di euro). La ministra Teresa Bellanova ha duramente attaccato i colleghi, con parole che Speranza, ministro della Sanità, ha definito agghiaccianti: «Noi non facciamo morire la gente». Diciamo che il nodo dello scontro è nato dai 9 miliardi di euro destinati alla sanità. Ma soprattutto la delegazione di Italia Viva ha puntato i piedi sul Recovery e sul mancato ricorso al Mes. Tema su cui Renzi, ieri, ancora sottolineava che «abbiamo fatto una grande battaglia sui fondi europei. Ma rimane un grande problema: perché non si prende il Mes, che significherebbe più fondi per la sanità? Non prenderli per motivi ideologici è irresponsabile».

La giornata

Renzi non ha comunque fatto mancare i voti dei suoi, né per il lavoro in Cdm, né per votare la mozione dopo l’informativa del ministro Speranza a Camera e Senato sulle strategie anti Covid. Ma la giornata si è aperta comunque con l’attesa della decisione del senatore di Rignano, nonostante un tentativo di scongiurare ulteriori guai fino all’ultimo. «Non ci hanno avvisati» ironizzava ieri mattina Renzi a chi gli chiedeva delle trattative soprattutto da parte Pd.

Conte da Mattarella

Nel primo pomeriggio poi il premier Conte ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un colloquio informale, ufficialmente per aggiornarlo sull’approvazione del Recovery Plan, in realtà per capire gli scenari che si sarebbero aperti da lì a poco. Nonostante il premier, in una passeggiata da casa a Palazzo Chigi, intrattenendosi per selfie e commenti con i passanti, avesse detto di sperare che la crisi non si sarebbe aperta con una frase lapidaria: «Il Paese non capirebbe».

«Il re è nudo»

Invece, alle 18.20, ecco l’annuncio. Con Renzi che va oltre la questione sanitaria e passa al tema caldo, che riguarda direttamente la figura di Conte. «Ci vuole il coraggio di dire che il re è nudo. Abbiamo detto no a un governo guidato da Salvini che voleva pieni poteri, non possiamo accettarlo adesso». Chiaro riferimento all’uso dello strumento dei Dpcm da parte di Conte, alle comparsate televisive, ma anche alla questione scottante della delega per i servizi segreti che il premier ha avocato a sé. «C’è un’emergenza sanitaria, ma non può essere l’unico tema che tiene assieme l’esecutivo. Serve una strategia unitaria sui progetti da mettere in cantiere».

Ora che succede?

Mentre le opposizioni, Salvini in testa, chiedono a gran voce di tornare al voto, c’è la solita caccia a qualche transfuga o “responsabile” per sostituire i ministri e ottenere i voti per la fiducia in Parlamento (si guarda all’Udc di Clemente Mastella, ma non viene esclusa l’ipotesi vaga dell’attuale maggioranza con però Franceschini premier). Conte darà le dimissioni? Magari sperando in un terzo mandato? Il Pd avvisa: un governo dimissionario non può varare scostamenti di bilancio. Il monello ha tirato la pietra e i cerchi nello stagno si allargano: in questo momento è possibile tutto e il contrario di tutto. Anche se Renzi, a sorpresa, dice di non avere preclusioni a un “Conte Ter” purché si rispettino «le logiche democratiche». E sulle elezioni dice: «Si voterà nel 2023». Voi che ne pensate? Apriamo il dibattito sul giornale, chiamate lo 0116669, scrivete a redazione.to@cronacaqui.it o direttamente alle nostre mail.