I concerti di Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana in programma il 19 e 20 maggio al teatro Alfieri di Torino sono stati posticipati al 13 e 14 ottobre.

I biglietti già acquistati per la data del 19 maggio restano validi per la nuova data del 13 ottobre. I biglietti già acquistati per la data del 20 maggio restano validi per la nuova data del 14 ottobre.

E’ possibile richiedere il rimborso del biglietto, presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto, entro e non oltre il 31 maggio.