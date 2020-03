Reparto delle Molinette chiuso per coronavirus. «Quarantena per tutti»

Il coronavirus stava per mettere in ginocchio anche il maggiore ospedale del Piemonte. Infatti alle Molinette, dove un intero reparto di Medicina Generale del primario Luca Scaglione è rimasto chiuso per ore, alcuni medici ed infermieri sono stati posti in quarantena, alcuni presso le loro abitazioni, altri all’ospedale militare Riberi. L’antefatto due giorni fa quando una coppia di anziani è stata ricoverata per quella che, apparentemente, sembrava una banale influenza. «Nulla faceva pensare al coronavirus – ha spiegato ieri l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi -, peccato però che questi due pazienti si fossero dimenticati di dichiarare d’aver ricevuto per due volte la visita del loro figlio che vive e lavora nei pressi di Lodi, in piena zona rossa e dal quale sarebbero stati infettati». Il reparto è stato chiuso e sanificato e tutti coloro che erano entrati in contatto con i malati, ora dovranno attendere il termine della quarantena, una decina di infermieri e tre medici.

