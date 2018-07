“Repulisti” di Messina In 6 mesi 1.200 arresti e più di 400 espulsioni

Controllate 55mila persone, in cella 750 stranieri «Ma dopo i blitz la criminalità va in altre zone»

In sei mesi sono state controllate 55mila persone e 1.197 di loro, di cui 750 straniere, sono finite in manette. È il 30% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segno dell’accelerata impressa dal questore Francesco Messina alla lotta agli spacciatori che infestano alcune zone della città, a cominciare da Barriera di Milano e Aurora. I numeri del resto sono chiari: 3.082 denunciati, 402 extracomunitari espulsi, 277 esercizi pubblici passati al setaccio con la conseguente chiusura di 30 negozi e la contestazione di sanzioni per più di un milione di euro. E naturalmente non manca la droga sequestrata: 600 chili di stupefacenti di tutti i tipi.

