Requiem per la Primavera

Ha chiuso anche la Primavera di Corio, una delle ultime vere piole. Cosa intendo per vere? Devono avere cinque caratteristiche

1) Arredamento: il più possibile semplice e vintage. Un bancone, sedie e tavoli. Alle pareti qualche specchio o quadro, non trionfi di zucche, sombreri, campanacci, gioghi e altra paccottiglia acchiappafessi.

2) Orario: dall’alba a notte, continuo.

3) Clientela: popolare, divisa fra chi passa per un cichèt e chi si siede per una marenda, për canté o për fé partìa. La vera piola deve essere “vissuta” a tutte le ore

4) Cucina: se c’è, piatti semplici a poco prezzo. Se no, roba da marenda sinòira (baricie, tomin eletric, salam, euv dur, burgu, carpion) servita a qualsiasi ora.

5) Poter cantare. Nelle piole di adesso (già pochissime) ne mancano sempre uno o due, di questi punti-cardine. O l’orario, o i parìn intenti alla scopa, o il divieto di canto, o il prezzo basso. Nel senso che uno può anche cenare al Cambio con 20 euro, se prende solo un brodino, ma in una piola con cucina, per due antipasti, primo, secondo, contorno, bonèt, mezzo di rosso, non puoi pagarne 40. Certo se ti accontenti del “tagliere” te la cavi con 20, ma non è una cena. Tempo fa scrissi qui “povera osteria-placenta di una volta, porto privo di orari e di dogane, gloria di odori e di sapori, scusa di tresche e di allegrie, fonte di cori spontanei, bisca di scoponi e morre, cuccia per fugaci sonni, tana di veri personaggi! Quanti si fanno belli dietro il tuo nome e la tua fama! Quanti cercano di rubarti l’anima!” Ecco, adesso l’anima la conoscete. Accontentatevi (è giocoforza), ma consapevolmente. Magari facendolo osservare all’oste.

