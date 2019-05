I residenti scrivono al prefetto. Esposto contro la malamovida

Di notte non si dorme a causa della musica alta e degli schiamazzi. Vanchiglia continua la sua personale battaglia contro la malamovida, attraverso una lettera inviata alla prefettura. La richiesta è quella di inserire la zona compresa tra corso Regina Margherita e via Santa Giulia tra quelle “rosse”. Sull’esempio di quanto dichiarato per Barriera di Milano e Aurora. Nel quartiere, del resto, non si placano le polemiche legate al traffico e all’inquinamento acustico. Riposare torna a essere un problema, lo raccontano i residenti e i commercianti del quartiere che su Facebook, sulla pagine del comitato “Riprendiamoci Vanchiglia”, si sfogano, chiedendo al Comune di Torino di intervenire.

In passato, del resto, gli stessi cittadini avevano minacciato di chiedere i danni al Comune di Torino e ai locali. «A Vanchiglia non si dorme – attaccano -. Specie nel fine settimana. E in estate sarà ancora peggio». Il quartiere, dopo aver ottenuto le risposte che voleva da parte di Arpa, grazie alla centralina montata al secondo piano di un palazzo di piazza Santa Giulia, ha raccolto le firme contro la malamovida. Poi ha chiesto un aumento dei controlli e delle sanzioni. Ma oltre all’inquinamento acustico, c’è anche quello ambientale. Con i rifiuti e poi i bicchieri di plastica abbandonati ovunque. E il via vai di auto, a tutte le ore, in cerca di un parcheggio. Inoltre settimane fa era comparso uno striscione, appeso ai balconi, contro la movida selvaggia. Una protesta silenziosa ma efficace, per rendere chiara l’idea del problema all’amministrazione comunale.

Tutte tesi sostenute anche dalla Circoscrizione 7. «E’ giusto – spiega il presidente, Luca Deri – inserire anche Vanchiglia tra le zone rosse, almeno per quanto concerne la questione movida».