«Residenza per anziani oppure uffici». Il Comune mette all’asta l’ex Superga

Un patrimonio storico del passato di Torino, certo, ma soprattutto una palla al piede per tutte le amministrazioni che in questi anni si sono succedute alla guida della Città. Così l’ex stabilimento della Superga in via Verolengo, Circoscrizione Cinque, dopo le più svariate ipotesi di riqualificazione che non hanno mai visto la luce sarà oggetto di un bando di dismissione del Comune: verrà messo in vendita nei primi di settembre. Ad annunciarlo è stato il vicesindaco Guido Montanari, che sostanzialmente ha confermato l’ipotesi paventata poche settimane fa dal suo collega Sergio Rolando, assessore al Bilancio. La base d’asta dovrebbe essere di un milione e 310mila euro. «L’idea – ha spiegato Montanari – è di riqualificarla grazie all’intervento di soggetti privati. Quale destinazione? Quell’area si presta molto bene per farci sorgere degli uffici, ma sarebbe perfetta anche per una residenza protetta per anziani». Il valore del vecchio stabilimento sarà anche innegabile, ma va detto che nel corso degli anni si è fatto poco o nulla per mantenerlo in condizioni accettabili. E il risultato è che oggi la vecchia fabbrica è avvolta nel più completo degrado e abbandono. Vetri rotti, sporcizia e erbacce alte sono infatti la conseguenza di tutto il tempo durante il quale non si è mai trovato un modo per portarla a nuova vita. Lo stabilimento fu costruito nel 1913 dalla Martiny, società poi confluita nella Frigt (Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino) e infine Superga. È proprio in via Verolengo, tra l’altro, che sono nate le famose scarpe da tennis di tela che ancora oggi sono il simbolo della Superga, poi passata alla Basic Net. Durante gli anni di massimo splendore – a cavallo tra i ’50 e i ’60 del secolo scorso – la fabbrica dava lavoro a oltre 2mila persone. «Da quando è cessata la produzione nel 1998 si è detto di tutto su quell’area – ha confermato il presidente della Circoscrizione 5, Marco Novello – da convertirla a poliambulatorio dell’Asl fino a rinnovarla facendo leva sul regolamento di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani». Una possibilità che lo stesso Novello ha però sempre definito «di difficilissima percorribilità». In realtà, una destinazione nell’interesse dei cittadini era stata trovata. «Considerando che l’unica presente è quella di corso Cincinnato – ha aggiunto Novello – noi avevamo proposto che l’area potesse essere adibita a biblioteca della Circoscrizione. Ma anche in questo caso, purtroppo, non se n’è mai fatto nulla».