Respinta al confine, muore dopo il parto

Beauty era una guerriera, amava la vita e il bambino che portava in grembo, e sicuramente sarebbe stata la mamma più dolce e adorabile del mondo. Beauty era una migrante e scappava dalla sua terra, la Nigeria, per trovare per sé, per il piccolo che sarebbe nato tra tre mesi e per il suo papà, una vita migliore, lontano dalla povertà e dalla guerriglia. Avevano fatto richiesta di asilo e lui aveva anche trovato un lavoro.

Poi l’ha perso e quasi nello stesso tempo è arrivata la scoperta della malattia. A quel punto la decisione di tentare di andare in Francia dove l’aspettava il fratello di Beauty. Ma lei non ce l’ha fatta. Questa donna di 31 anni, provata da una vita dolorosa, era divorata da un tumore, un linfoma gravissimo, una massa che comprimeva l’addome, ma lei non poteva saperlo. Era spossata dal viaggio, certamente la gravidanza non facilitava le cose, ma la malattia non le stava dando tregua.

Arrivata al confine con la Francia, attraverso il Colle della Scala, la donna è stata respinta dalla gendarmerie francese alla frontiera di Bardonecchia e per lei è crollato un sogno, mentre le forze se ne andavano minuto dopo minuto. Beauty è stata lasciata davanti alla sede dei volontari di Rainbow4Africa, «senza neppure bussare alla dottoressa che era di turno all’interno».

E’ stata portata all’ospedale di Rivoli e poi al Sant’Anna di Torino, dove sono proseguite le cure incessantemente. Ma è morta dopo il parto. Non ha potuto vedere nemmeno il suo bambino, Israel, nato con un cesareo e grazie a una maratona per la vita condotta con tutte le forze e le speranze dei medici.

Oggi Israel, che pochi giorni fa quando è nato pesava solo 700 grammi, è protetto dall’amore dei medici nella terapia intensiva, dove il suo papà lo coccola da lontano. «Ha raggiunto quasi un chilo di peso grazie al latte materno della banca del latte – spiega oggi con tenerezza il professor Enrico Bertino, direttore della terapia intensiva neonatale del Sant’Anna -, siamo cautamente ottimisti: si sta autonomizzando anche dal punto di vista respiratorio, ma il percorso è ancora lungo».

Il papà di Israel non lo abbandona mai. «Abbiamo fatto fare al papà il contatto pelle a pelle con il bambino. È stato commovente». Oggi c’è un velo di tristezza nella voce dei medici del Sant’Anna che hanno cercato di trattenere Beauty alla vita. «È stato fatto il possibile per questa donna e per salvare la vita stessa del bambino – spiega la professoressa Tullia Todros, direttrice della ginecologia dell’ospedale -. Siamo intervenuti tempestivamente con le cure chemioterapiche del caso per portare avanti la gravidanza a un’epoca buona per far nascere il bambino. Lei non ce l’ha fatta».

La donna è stata seguita anche dall’ematologia ospedaliera delle Molinette diretta dal dottor Umberto Vitolo. Il grido di dolore per una sciagura simile è del dottor Paolo Narcisi, medico del Cto e presidente dell’associazione Rainbow4Africa che da dicembre ha aiutato un migliaio di migranti. «Le autorità francesi sembrano avere dimenticato l’umanità. I corrieri trattano meglio i loro pacchi. Respingere alla frontiera una donna incinta e malata è un atto grave che va contro tutte le convenzioni internazionali e al buon senso, proprio come criminalizzare chi soccorre».

È dei giorni scorsi la notizia di una guida alpina francese che rischia una condanna fino a cinque per avere soccorso un’altra migrante incinta. «Tutto questo è indice di una paura strisciante, ma non bisogna avere paura» aggiunge il presidente di Rainbow4Africa, che ha lanciato la campagna Facebook “soccorrere non è un crimine”. «Un giorno potremmo esserci noi al loro posto…». Al Sant’Anna, tra l’altro, si sta organizzando una colletta tra medici e infermieri per poter pagare il funerale di Beauty.