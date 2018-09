Che ressa per salire sul treno, la calca è impressionante

Una ressa del genere per salire su un mezzo pubblico non si vede neppure nei film di Fantozzi. Guardate cosa succede in una città asiatica, dove la calca per salire sulla metropolitana raggiunge livelli abominevoli.

Chi deve scendere deve sbrigarsi, altrimenti rischia di ritrovarsi ancora a bordo. La folla spinge, pressa, avanza a fatica. C’è chi si aggrappa alle porte per cercare di salire in qualche modo sul vagone, chi invece alla fine desiste. Alla fine il treno riesce a ripartire, ma che viaggio da incubo è mai questo?