Resta impigliato tra gli aghi di metallo: rondone salvato dalle guardie zoofile

Gli aghi di metallo che venivano messi su tetti e balconi per tenere lontani i piccioni sono vietati da tempo a Torino, visto che sono vere e proprie trappole mortali per gli uccelli, soprattutto per i piccoli. Non tutti però lo sanno. Nemmeno alla scuola media Meucci di via Revel dove ieri sono intervenute, su segnalazione della Consulta animalista, le guardie zoofile di Agriambiente per salvare una femmina di rondone rimasta impigliata nei lunghi aghi conficcati sul cornicione. Le guardie hanno liberato la rondinella all’altezza del secondo piano e, dopo essersi accertate che stesse bene, hanno provato a farla volare. «Per cautela siamo scesi giù sul marciapiede – racconta uno degli uomini che ha partecipato all’intervento – e l’abbiamo lanciata in aria. Ha spiccato il volo subito». Le guardie hanno sanzionato la dirigente scolastica per la violazione del regolamento comunale 320, che prevede che i cosiddetti dissuasori per colombi possano essere installati soltanto se di plastica, materiale che non ferisce gli animali.

