Rivarolo, resta intrappolato nel sottopasso allagato: morto [FOTO E VIDEO]

E' successo la notte scorsa sulla ex statale 460

Resta intrappolato nel sottopasso allagato e muore annegato. Tragedia, la notte scorsa, sull’ex statale 460 a metà strada tra Feletto e Rivarolo Canavese, dove un uomo ha perso la vita in circostanze drammatiche. Si tratta del 51enne Guido Zabena di Favria. Il malcapitato ha provato ad attraversare il sottopasso al volante della sua Fiat Punto ma è rimasto bloccato e l’auto è stata ben presto “circondata” dall’acqua. Tre ragazzi di Lusiglié, vista la scena, hanno cercato di raggiungere la vettura a nuoto ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo.

UNA DRAMMATICA TELEFONATA

I vigili del fuoco, giunti sul posto insieme con la squadra del 118, non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo del 51enne, ormai senza vita. Zabena è stato trasportato poi all’obitorio dell’ospedale di Cuorgné. Il sottopasso è stato dichiarato off limits. Secondo quanto accertato, la vittima – che lavorava alla Dayco – era andata ad accompagnare una collega a Feletto e stava tornando a casa. Prima di morire ha avuto il tempo di chiamare il padre avvisandolo di quello che gli stava capitando.

IL SINDACO: “NOTTATA TRAGICA”

E’ sconvolto il sindaco di Rivarolo Canavese, Alberto Rostagno: “E’ stata una nottata tragica, studieremo soluzioni alternative per evitare che si possano ripetere episodi del genere anche se quello che è successo non si poteva prevedere. Le pompe d’aspirazione hanno funzionato, ma la quantità d’acqua era enorme e alcuni detriti hanno ridotto il funzionamento dell’impianto”.