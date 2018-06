Restaurati il Chiostro e la Cupola del Santuario della Consolata [VIDEO]

Il Chiostro del Convitto e la Cupola del Santuario della Consolata di Torino tornano al loro originario splendore. Il recupero è stato effettuato grazie al contributo di 670mila euro della Fondazione Crt, principale sostenitore del restauro. Capolavoro del barocco piemontese, questo luogo di culto è tra i più antichi di Torino. Gli interventi hanno riguardato il risanamento conservativo delle facciate, tinteggiate con il colore originario “ricreato” ex novo, il recupero delle pareti, delle volte e delle pavimentazione dei porticati del Chiostro. Inoltre, sono stati realizzati adeguamenti sui collegamenti dei porticati con il cortile, in funzione della sicurezza e dell’accessibilità per le persone con disabilità, e si è intervenuti sulla copertura in lastre di pietra e sulle mensole del cornicione della cupola esagonale del Santuario.

CONCLUSA LA PRIMA PARTE DELL’INTERVENTO

Le opere, che si concluderanno a luglio dopo 300 giorni di cantiere, rappresentano la prima parte dell’intervento finanziato grazie allo stanziamento di un milione di euro della Fondazione Crt. Una seconda tranche di lavori, il cui esito sara’ presentato nel tardo autunno, riguarda il cantiere studio e le annesse opere di restauro delle fasi costruttive e decorative pre-guariniane: attività avviate per “riportare alla luce” la storia del “primo” Santuario attraverso le testimonianze artistiche e architettoniche stratificatesi in oltre sette secoli di storia del complesso.