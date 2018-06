Restyling per i giardini Paracchi: «Le telecamere contro i tossici»

VIA PIANEZZA Il Comune metterà in sicurezza l'area giochi: «Ma serve più illuminazione»

È stato finalmente annunciato in commissione comunale il piano di riqualificazione dei giardini “Ex Paracchi”: l’area verde tra via Pianezza e il fiume Dora teatro di continui atti vandalici che, negli ultimi due anni, hanno devastato la pavimentazione e l’arredo urbano in legno. Oggi i giardini sono recintati e quindi inutilizzabili dalle tante famiglie che vivono nei palazzi di fronte e che, da tempo, aspettavano una presa di posizione da parte del Comune.

L’intervento prevede pertanto una sostituzione delle doghe di legno del pavimento e delle sedute fatte a pezzi, con marmitte autobloccanti e nuove panchine a tre assi. Saranno ripristinati il manto erboso e la recinzione che separa l’area verde dalla Dora, e sarà anche installata una nuova altalena. Se sulla carta tutto sembra funzionare, restano però forti dubbi sulle tempistiche. Il cantiere, della durata di circa un mese e mezzo, dovrebbe partire tra settembre e ottobre, ma la ditta incaricata dei lavori dovrà anche gestire altri sette interventi in giro per la città.

«Considerando l’alto livello di degrado – comunicano dal Verde pubblico – questo sarà di certo uno dei primi cantieri della lista». Nel frattempo però i residenti continuano a fare i conti con spacciatori e prostitute che frequentano il giardino a tutte le ore del giorno e

della notte. Tra le richieste dei cittadini anche «telecamere di sorveglianza e una nuova illuminazione».

E se sono finalmente partiti i lavori di bonifica del distributore occupato all’angolo con via Pianezza, la ciclabile che costeggia i giardini continua a essere ostaggio dei tossici. Per risolvere l’annoso problema, il comitato Vivibilità area Paracchi, ieri in Commissione, ha proposto di utilizzarla come collegamento tra il parco Dora e la Pellerina, al posto della ciclopista ipotizzata dal Comune in via Nole.