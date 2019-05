Retata della polizia a Torino, arrestati quattro pusher

Quattro pusher arrestati, di cui di nazionalità nigeriana e uno di nazionalità gambiana. Questo il bilancio dell’operazione eseguita l’altro ieri, giovedì 23 maggio, dai Falchi della squadra mobile della polizia di Torino.

Tutto è nato dall’arresto di un cittadino senegalese, classe 1982, con numerosi precedenti in materia di stupefacenti e nella cui abitazione sono state ritrovate e sequestrate dosi di crack già confezionate e pronte per lo smercio, oltre che 3mila euro in contanti.

Poco dopo, un’altra pattuglia dei Falchi ha scovato un appartamento abitato da sette nigeriani, due dei quali intenti a confezionare dosi di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio. I due, già pregiudicati (uno scarcerato la settimana scorsa), sono stati arrestati in quanto trovati in possesso di 600 grammi di marijuana.

Un altro inquilino, irregolare, è stato accompagnato in questura per avviare il procedimento di espulsione mentre è stato identificato un altro soggetto destinatario di un provvedimento di sottoposizione a libertà controllata, cui è stata applicata la relativa misura.

Nel frattempo, personale del commissariato Centro ha individuato l’abitazione di un altro spacciatore nigeriano, anch’egli 27enne, trovato in possesso di un chilo di marijuana. Inutile il tentativo di fuga da parte dell’uomo, bloccato tra i balconi dell’edificio in cui risiedeva.

In serata, infine, è stato arrestato un 32enne gambiano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre dodici soggetti – tutti nigeriani – bivaccanti in zona corso Giulio Cesare/Lungo Dora Savona sono stati accompagnati in questura per essere identificati ed accertare la loro regolarità sul territorio nazionale.