Rete autostradale in tilt, un morto nell’Alessandrino e paesi sott’acqua: il Piemonte fa la conta dei danni provocati dal maltempo

Rete stradale in tilt, borghi e vallate isolati. E una vittima nell’Alessandrino. E’ il triste bilancio di tre giorni di piogge che hanno letteralmente messo in ginocchio il Piemonte.

UNA VITTIMA NELL’ALESSANDRINO

Dicevamo della vittima. Si tratta della 52enne Rosanna Parodi, infermiera di Sezzadio, nell’Alessandrino. La malcapitata è stata travolta dalla piena del fiume Bormida, ieri mattina, mentre in auto si recava a lavorare alla casa di riposo del paese (che ha avuto 520 sfollati). Il suo corpo ormai senza vita, è stato recuperato nel pomeriggio: era ancora all’interno dell’abitacolo della vettura, semisommersa dall’acqua.

DANNI IN TUTTA LA REGIONE

Ed è stato proprio-l’Alessandrino una delle aree più colpite dal maltempo. Frane e smottamenti, tuttavia, si sono registrati un po’ in tutta la regione, dal Torinese all’Astigiano, dal Verbano al Cuneese. In quest’ultima provincia, un paese come Cardè, è stato letteralmente invaso da un metro e mezzo d’acqua esondata da fiume Po.

COLLEGAMENTI CON LA LIGURIA INTERROTTI

Ma a fare la conta dei danni è soprattutto la rete autostradale regionale. Lo stop alla Torino-Savona, decretato dal crollo di una parte del viadotto tra Altare e Savona in Liguria (i piloni sono stati spazzati via da una frana) ha praticamente spezzato l’autostrada “del mare”, per antonomasia, dei torinesi. Ancora incerti i tempi per il ripristino dell’arteria.

MASSI SULLA CARREGGIATA: CHIUSA LA STATALE DEL COLLE DI NAVA

A peggiorare la situazione dei collegamenti con la Liguria di ponente, si è aggiunta, questa mattina, anche la chiusura di un tratto della statale 28 del Colle di Nava, tra Ceva e Nucetto, nel Cuneese, per la caduta di alcuni massi sulla carreggiata. L’Anas, presente sul posto per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità della strada, che collega Piemonte e Liguria.

VORAGINE SULLA TORINO-PIACENZA

Migliora invece la situazione lungo la Torino-Piacenza, chiusa ieri sera in entrambi i sensi di marcia tra Asti e Villanova per l’apertura di una voragine. Il cedimento era stato provocato dall’innalzamento dei livelli idrici del Rio Triversa e, più in generale, dall’aumento delle quote di falda, che hanno causato l’erosione di una porzione del manto stradale, da cui poi è scaturita la frattura in corrispondenza della carreggiata in direzione Torino (nei pressi dello svincolo di Asti). Per fortuna, il cedimento non ha provocato nessun ferimento: mezzi e tecnici di Satap hanno lavorato tutta la notte per riparare la carreggiata.

A21 RIAPERTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

Questa mattina, così come comunicato dalla Satap, la società concessionaria, l’autostrada A21 è stata prima riaperta ad una sola corsia. E poi, poco dopo le 10, è scattato il ritorno all’esercizio originario.

RIAPRE TRATTO A5

Ed è nuovamente transitabile anche il tratto dell’autostrada A5 (Torino-Aosta), compreso tra Ivrea e Pont-Saint-Martin, che era stato chiuso sabato scorso a causa del pericolo frana in località Chiappetti a Quincinetto. Lo ha comunicato la Presidenza della Regione Valle d’Aosta, in accordo con la prefettura di Torino. La riapertura è valida sia per il traffico leggero e che per i mezzi pesanti.

CIRIO INVOCA LO STATO DI CALAMITA’

Ci sono “almeno 130 strade chiuse, dunque una regione completamente bloccata con oltre 550 sfollati che hanno dormito negli alberghi messi a disposizione dalla protezione civile e altre 600 persone almeno isolate nell’acquese e nel Bormida” ha detto il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, intervistato nel corso della trasmissione “Coffee Break” in onda su La7. Il presidente della giunta ha annunciato la richiesta di stato di calamità e di emergenza.