Rêve abbigliamento – Lo stile accessibile non è un sogno e qui puoi trovarlo

Il sogno di ogni donna è quello di essere sempre impeccabile in ogni momento, anche quelli delle occasioni meno formali e sul lavoro. Così Rêve Abbigliamento (rêve sta per sogno) accontenta i desideri di tutte, con una serie di proposte di stile ma accessibili.

«Abbiamo aperto a fine aprile in via Monferrato 23/E- spiega la signora Anna Maria – e fin dall’inizio abbiamo puntato su prodotti di qualità. Per l’abbigliamento le collezioni Tensione In, ma abbiamo anche scarpe Gaëlle Paris e Islo, borse di Mochila Milano realizzate a crochet con l’uncinetto, prossimamente arriverà anche la collezione autunno-inverno Dr. Martens».

E ancora, bigiotteria realizzata da artigiani orafi di Arezzo e più in generale la ricerca della massima vestibilità e adattabilità, con tessuti di pregio.

Il negozio apre dal martedì al sabato con orario 10-13, 16-19.30.

Contatti: 347.9380981