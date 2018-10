Mercoledì riaprirà l’ascensore della Mole Antonelliana

L’ascensore panoramico della Mole Antonelliana riaprirà al pubblico da mercoledì 24 ottobre, dopo circa un mese di chiusura a causa dei lavori di manutenzione.

L’orario di apertura sarà dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì (a eccezione del martedì, giorno di chiusura settimanale) e nei festivi. Il sabato dalle 9 alle 23.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Si è trattato di operazioni di manutenzione straordinaria che, per legge, deve essere effettuata su tutti gli impianti a fune ogni 30 anni.

Come spiega il Gtt, i lavori sono stati effettuati principalmente per sostituire degli organi principali dell’ascensore. “Ogni anno circa 400 mila persone prendono l’ascensore che porta in cima alla Mole Antonelliana. In un minuto circa l’ascensore percorre 85 metri, portando 10 persone per viaggio ad ammirare Torino dall’alto”.