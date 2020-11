Riapertura degli impianti da sci, Cirio frena: “Tratteremo col governo, però viene prima la salute”

“Il turismo invernale della montagna rappresenta un pezzo fondamentale della nostra economia. Però viene prima la salute“. Lo ha detto il governatore del Piemonte Alberto Cirio, questo pomeriggio, intervenendo a RaiNews24. “In Piemonte – ha spiegato il presidente della giunta regionale – per quanto riguarda il dato Rt (l’indice dei contagi, ndr), stiamo vedendo numeri che migliorano. Evidentemente le misure restrittive che, come Regione, avevamo adottato a metà ottobre, stanno dando i loro frutti”.

RICERCARE SEMPRE IL BUON SENSO

“Ora – prosegue Cirio – dobbiamo fare una valutazione, e la faremo in Conferenza delle Regioni, insieme a tutte le Regioni di montagna, in cui il comparto sciistico ha un peso importante”. “Io credo che si tratti come sempre di ricercare il buon senso – ha spiegato ancora il governatore – vale a dire di verificare se esiste la possibilità di consentire alle attività sciistiche di funzionare nel rispetto prioritario delle condizioni della salute“.

APRIRE? BISOGNA EVITARE EFFETTO AGOSTO

Tuttavia, il ragionamento da fare, ha ribadito il presidente della Regione “è quello di vedere se esiste un punto di confine che possiamo percorrere insieme al governo che ci permetta da una parte di riaprire, dall’altra però di evitare l’effetto di agosto“.

BISOGNA TROVARE PUNTI DI EQUILIBRIO

Insomma, per il governatore del Piemonte occorre “lavorare con grande attenzione e prudenza, trovando punti di equilibrio“. “All’estero – ha sottolineato l’esponente di Forza Italia – li stanno trovando. In alcune realtà, ad esempio, si apre solo lo sci e si chiude tutto il resto, cioè il pre-sci, la baita, il ristorante”. Anche perché “lo sci è uno sport e lo si può fare in sicurezza”.

RISTORI DEVONO ESSERE CHIARI E CERTI

E’ evidente però che “se non si potrà aprire, dovranno essere chiari e certi i ristori per le attività danneggiate. Le vacanze di Natale, infatti, rappresentano per un’azienda di ristorazione legate allo sci, ma anche per gli stessi operatori degli impianti sciistici, la metà di tutto il loro fatturato” ha concluso Cirio.