Riapre dopo 21 anni la Cappella della Sindone di Guarini

Ventuno anni dopo l’incendio che devastò la cappella della Sindone, la notte dell’11 aprile 1997, l’opera di Guarino Guarini viene oggi restituita alla città di Torino al termine di lavori che sono iniziati nel 2008, dopo alcuni anni spesi per la messa in sicurezza della struttura per scongiurarne il crollo e la rimozione dei detriti. A tagliare il nastro, il ministro per i Beni culturali, Alberto Bonisoli, accompagnato dal presidente del Piemonte, Sergio Chimparino, dalla sindaca Chiara Appendino, dall’arcivescovo Cesare Nosiglia, e dalla direttrice dei Musei Reali, Enrica Pagella.

IL CANTIERE DELL’OPERA

Il cantiere architettonico e strutturale è giunto al termine dopo un intervento che ha riguardato l’intero edificio con la sostituzione di oltre 1400 elementi di marmo, il consolidamento e l’integrazione metrica di oltre 4000 componenti, l’inserimento di nuove catene in acciaio inox a supporto di quelle storiche, il consolidamento delle murature, il rifacimento delle coperture e dei serramenti e l’inserimento degli impianti di illuminazione e di sicurezza.

ORA IL RESTAURO DELL’ALTARE

I lavori proseguiranno nei prossimi mesi con il restauro dell’altare. Il restyling, del costo complessivo di circa 30 mln di euro, è stato finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ed è giunto al termine dopo un intervento che ha riguardato l’intero edificio, con la sostituzione di oltre 1.400 elementi di marmo, il consolidamento e l’integrazione materica di 4.000 componenti, l’inserimento di nuove catene in acciaio, il consolidamento delle murature, il rifacimento delle coperture e dei serramenti e l’ inserimento degli impianti di illuminazione e sicurezza.

APPENDINO: “PROVO ORGOGLIO ED EMOZIONE”

“E’ uno dei momenti più importanti per la storia della nostra città e il suo futuro. Ricordo le immagini delle fiamme intorno a quella cupola, appartengo a quella generazione che non l’ha mai potuta visitare. Provo grande orgoglio, emozione ma anche senso di responsabilità” afferma la sindaca. “E’ una bella giornata per la comunità cristiana e civile, lo è anche per la cultura italiana”, osserva il governatore Chiamparino.

OPERA RESTITUITA A TUTTO IL MONDO

E’ una bella giornata, molto importante. Restituiamo un’opera di altissimo valore a Torino e a tutto il mondo” afferma il ministro Alberto Bonisoli, all’inaugurazione della riapertura della cappella della Sindone. “Un bene culturale ha non solo un valore economico, ma anche religioso, artistico e soprattutto simbolico. I torinesi hanno vissuto il rogo come un lutto. Ho vissuto un anno a Torino nel 1997 e mi ricordo l’angoscia. I beni culturali appartengono alle comunità che fanno un valore speciale”, ha aggiunto il ministro.