Riapre al transito il Tunnel di Tenda sulla Statale 20 dopo quasi 10 ore di stop

Circolazione regolata da movieri in entrambe le direzioni di marcia. Tempi di attesa calcolati in circa 50 minuti

Riaperto al transito, dopo quasi dieci ore di stop, in entrambe le direzioni di marcia, il Tunnel di Tenda, lungo la Statale 20 “del Colle di Tenda e Valle Roja” in Piemonte, chiuso ieri mattina alle 7 per un guasto all’impianto elettrico semaforico che regola il senso unico alternato.

RITORNO ALLA NORMALITA’

Il ritorno alla normalità, è avvenuto alle 18,30 di ieri sera, con il ripristino della circolazione regolata da movieri in entrambe le direzioni di marcia. I tempi di attesa sono stati calcolati in circa 50 minuti.

DISAGIO E TRAFFICO

Nonostante le indicazioni sui pannelli luminosi della Statale 20 relative alla chiusura del Tunnel, a Limone si erano, tuttavia, formate lo stesso lunghe code di veicoli, con i tanti pendolari diretti in Costa Azzurra ed in Liguria rimasti bloccati nel traffico. Una situazione di disagio acuita dalla presenza, lungo la tratta autostradale interessata allo stop, di numerosi altri cantieri.