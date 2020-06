Riapre la mostra su Andrea Mantegna: la fila davanti a Palazzo Madama [LE FOTO]

Torino. Persone in attesa prima di entrare, nel rispetto di distanze di sicurezza e con mascherine

Palazzo Madama riaccoglie il pubblico per la mostra dedicata ad Andrea Mantegna. Quest’oggi, in piazza a Torino, diverse decine di persone si sono riunite in attesa di entrare: una fila nel rispetto rigoroso di distanze di sicurezza e mascherine.

LA BIOGRAFIA

Andrea Mantegna, pittore ed incisore italiano nato a Isola Mantegna nel 1431, si distinse negli anni per la perfetta applicazione della prospettiva ed il suo disegno. La sua arte, esempio di classicismo archeologico, gli permise di girare l’Italia. Dagli esordi a Padova fino a Venezia, Ferrara e Mantova, dove visse alla corte dei Gonzaga.