«Riapriamo da lunedì». Anche Cirio ci ripensa ma Boccia tira il freno

La firma del Piemonte c’è. Seppure il governatore Alberto Cirio abbia continuato a manifestare maggiore cautela e l’intenzione di guardare con attenzione all’andamento dei contagi degli ultimi giorni. Quasi un «atto dovuto», dicono da piazza Castello, vista l’unanimità con cui le Regioni hanno espresso volontà di dare il via libera al commercio al dettaglio già da lunedì, non senza invocare maggiori poteri decisionali sulle riaperture a partire dalla scadenza dell’ultimo decreto emanato dal premier Giuseppe Conte.

Dopo l’accelerata della Calabria e il “passo in avanti” che ha annunciato ad essere pronta di muovere l’Emilia Romagna, anche la Regione Piemonte ha condiviso il documento con cui viene chiesta la riapertura di bar, ristoranti e piccolo commercio già dalla prossima settimana, pur riservandosi la possibilità di valutare nuove scelte in base all’andamento del contagio nella prima fase della ripartenza. Nel corso della conferenza tra Stato e Regioni proprio Alberto Cirio ha fatto notare che «l’Italia ha aree con situazioni diverse» e le scelte si dovranno adottare in base alla diffusione dell’infezione.

