«Riaprire il 4 maggio o rischiamo il tracollo: il lavoro è essenziale»

Il voto del consiglio generale di Confindustria che le ha preferito il lombardo Carlo Bonomi per la presidenza? Meglio non entrare nel merito. Per questione di stile, innanzitutto. E poi perché i pensieri di Licia Mattioli sono rivolti altrove, a un orizzonte che ha nel 4 maggio un bivio cruciale per i destini del Paese. Perché prima degli aiuti di Stato o degli incentivi, per curare la metastasi della crisi portata dal coronavirus serve innanzitutto il lavoro, come i nostri concorrenti europei già insegnano.

Dottoressa Mattioli, la domanda resta d’obbligo: lei ha avuto il coraggio di raccogliere una sfida provante come quella per la presidenza di Confindustria e ne è uscita sconfitta. Come la vive, il giorno dopo?

«Preferisco non entrare nel merito. Resta valido quanto ho già detto: sono sorpresa più che amareggiata. E non posso non chiedermi dove siano finiti i voti dei tantissimi che mi avevano espresso formale sostegno. Sarà che resto legata all’idea romantica del valore di una stretta di mano». Lei comunque resta una associata di Confindustria e una imprenditrice.

Cosa chiede al governo?

«Di riaprire subito, ovviamente nel rispetto della sicurezza e della salute. Ogni giorno rischiamo di perdere sempre più aziende e posti di lavoro: ci sono 8,8 milioni di persone a casa, più di metà degli occupati italiani, e il rischio per tutti è quello di non tornare in azienda. Per questo chiedo regole chiare e che il 4 maggio si riparta».

