«Riaprire i cantieri per fare ripartire anche l’economia»

Raddoppiate le famiglie aiutate dalla Caritas. Ma in paese ormai si è arrivati a contagi zero

Borgone di Susa è già in piena fase 2. Zero contagi e diverse difficoltà da affrontare. Al momento la situazione epidemiologica sembra stabile. Si riparte, ma non mancano le difficoltà per i cittadini e per il settore produttivo, tra problemi di liquidità, cali delle entrate e costi superiori al previsto.

«Ad oggi siamo a 0 contagi e abbiamo avuto un massimo di 12 e 3 decessi, ma si trattava di persone ricoverate già per altre patologie», spiega il sindaco Diego Mele. Come in altri comuni iniziano già a vedersi gli strascichi di due mesi di chiusura quasi totale e le riaperture dal canto loro non sono sempre così semplici, non solo per il commercio, ma anche per le aziende del paese, che danno occupazione a diversi cittadini.

«Tutto il discorso per i bar e l’asporto è folle, perché è un discorso che non riesce a gestire nessuno. L’italiano va al bar a prendere il caffè, perché si ferma a chiacchierare. Una pasticceria del paese con l’asporto fa solo il 5% del fatturato» afferma.

