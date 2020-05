“Riaprire non significa ripartire”, in piazza Castello la protesta dei commercianti [FOTO]

Commercianti in piazza davanti alla sede della Regione per chiede al presidente Cirio e al governo di poter tornare al lavoro. Numerosi i professionisti del settore, rappresentanti di 54 associazioni che raggruppano più di 5mila lavoratori, che hanno dato vita a un flash mob in piazza Castello.

Una manifestazione ordinata, civile ma ferma. Tutti i partecipanti hanno mantenuto le distanze di sicurezza, con guanti e mascherine. Esposti anche alcuni cartelli e intonati degli slogan: “Riaprire non significa ripartire”, il più gettonato.

Alla base delle rivendicazioni, la richiesta di poter ricominciare a lavorare con le dovute certezze. In alcuni ambiti di pertinenza, ad esempio, manca ancora un protocollo definito. Il presidente Cirio e alcuni assessori hanno incontrato una delegazione di commercianti, tra gli applausi dei presenti.