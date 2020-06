Riaprono castelli e dimore storiche: domenica il primo appuntamento

Possibilità di visite in Canavese, in collina e nel pinerolese

L’emergenza sanitaria non ferma l’ottava edizione di “Castelli e dimore in provincia di Torino”. L’iniziativa organizzata dall’Atl Turismo Torino e Provincia, con la collaborazione dei proprietari dei castelli, dei Comuni e, per il Pinerolese, dell’associazione dimore storiche italiane.

Le visite partiranno domenica 28 giugno, nel pieno rispetto delle normative anticontagio, e verranno ripetute il 26 luglio, il 30 agosto e il 27 settembre. Agli occhi degli organizzatori questi appuntamenti sono particolarmente significativi in un momento in cui si riscopre il turismo di prossimità e l’intrattenimento all’aria aperta, in luoghi non affollati, che garantiscano il distanziamento sociale.

