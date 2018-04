Ribella riciao

“Liberateci dalla liberazione” titolava ieri Libero. Ma già nel 1971 Marcello Marchesi scrisse “non ci libereremo mai dalla liberazione”, e fu profetico. Abbiamo rivisto ieri il solito bolso rituale del 25 aprile, coi partigiani, l’antifascismo, il “mai dimenticare”. Alle ultime elezioni, tolto il 37% del centrodestra e il 32% del M5S (che si dichiara al di sopra dei partiti e delle divisioni destra-sinistra), a suonare il tamburo sfondato dell’antifascismo è rimasto solo il trombato centrosinistra col suo 22%.

Ma siccome gli apparati sono più forti dei voti, ecco scendere in campo ieri il solito coacervo di intellettuali, Istituti Gramsci, Centri Studi sulla Resistenza, Anpi, centri sociali, giornalisti di sinistra e bellaciauisti vari. Aveva ragione Marchesi: non ci libereremo mai dalla liberazione.

Il 25 luglio 1943 iniziarono tre guerre civili: una dei partigiani contro nazisti e repubblichini, una dei partigiani pro Stalin contro i partigiani pro occidente e una fra comunisti e anticomunisti, che si trascina straccamente ancora oggi. Finché non la smetteremo di parlare di “parte sbagliata”, finché non capiremo che la Storia con la S maiuscola non dà giudizi di valore, e a darli è solo la storiografia o peggio la vulgata, da sempre scritta dai vincitori a proprio uso e gloria, saremo un popolo di vecchi rancorosi e divisi.

Se non ci decideremo ad omaggiare, il 25 Aprile come nel “giorno della memoria”, tutti coloro che nell’ultima guerra (ma anche dopo, fino agli “anni di piombo”) combatterono convinti di essere dalla parte giusta, accettando l’idea che da entrambe le parti ci fossero delinquenti in malafede, i giovani (giustamente) ci daranno sempre meno retta.

