Ricatta l’ex amante chiedendogli soldi per non rivelare la loro relazione alla moglie. Arrestata

Ha ricattato l’ex amante, chiedendogli centinaia di euro ogni mese per non rivelare alla moglie l’esistenza della loro relazione. Con questa accusa – dovrà rispondere di estorsione – una donna è stata arrestata dagli uomini della guardia di Finanza di Orbassano.

DENUNCIA PRESENTATA DALL’UOMO

La denuncia è stata presentata dall’uomo che, in accordo con i “baschi verdi”, ha fatto finto di sottostare al ricatto e si è presentato all’appuntamento per la consegna del denaro: in quel momento sono intervenuti i militari e per la donna è scattato l’arresto.