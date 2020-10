Ricattato da due amici con cui aveva consumato droga: 41enne li denuncia alla Polfer

All'uomo, residente nell'Alessandrino, erano stati sottratti auto e cellulare: doveva tornare a casa per recuperare i soldi

Gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria del Piemonte hanno denunciato un 24enne di nazionalità maliana e una 39enne italiana, entrambi domiciliati a Torino, per estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I due nei giorni scorsi hanno fornito ripetutamente droga a un 41enne italiano, residente nell’Alessandrino, arrivato a Torino per impegni familiari a bordo di un’autovettura. Dopo aver trascorso la notte con i due, sue vecchie conoscenze, facendo uso di droghe varie presso la loro abitazione, l’uomo al risveglio è stato trattenuto non avendo pagato la droga di cui aveva fatto uso.

Minacciato da entrambi, la vittima ha lasciato in custodia sia le chiavi dell’autovettura che il cellulare ed è stato accompagnato da uno dei due malfattori alla stazione ferroviaria di Porta Nuova per rientrare a casa con un treno per recuperare il denaro.

La vittima è tuttavia riuscita a scappare e a recarsi all’ufficio di Polizia di stazione dove ha raccontato tutto agli agenti. I malviventi sono stati rintracciati presso la loro abitazione, dove è stata rinvenuta anche altra sostanza stupefacente, nonché il cellulare e le chiavi dell’auto della vittima.