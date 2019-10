Ricatto hard a compagna di scuola, due ventenni a processo a Torino

Le hanno scattato una foto durante un rapporto sessuale, costringendola a fare favori per non divulgarla

Oggi la prima udienza in tribunale

La costringevano a fare i compiti al loro posto, a pagare le consumazioni in pizzeria o ad altri tipi di favori. In caso contrario, minacciavano che avrebbero diffuso una foto compromettente scattata tempo prima, quando la ragazza aveva avuto un rapporto sessuale con un uno di loro nella toilette di un istituto professionale di Torino, durante un periodo di corsi di recupero.

È cominciato in tribunale a Torino, davanti al giudice Federica Gallone, il processo che vede come imputati due giovani, oggi ventenni, accusati di aver portato avanti un ricatto sessuale nei confronti di una compagna di scuola, la cui famiglia si è costituita parte civile. I fatti risalgono a giugno 2017 e sono stati oggetto di inchiesta coordinata dal pm Valentina Sellaroli. A far scattare le indagini, la denuncia di una docente allertata da alcuni ragazzi.

La giovane, oggi 21enne, durante i corsi di recupero aveva avuto un rapporto con un compagno, che nella circostanza aveva scattato una foto osé. Successivamente il ragazzo e un amico hanno iniziato a vessare la giovane, che ha avuto un rendimento insufficiente nel corso dell’anno finendo con l’essere bocciata prima dell’esame di maturità.