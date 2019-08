Ricatto a Lavazza e Ferrero, nelle buste c’era oleandrina ma il veleno non poteva uccidere

L’ultimatum è scaduto da mesi, la contaminazione minacciata da chi spedì lettere a Lavazza, Ferrero, Vergnano, Illy ed altre aziende italiane e straniere, non c’è stata. E questo, con altri elementi, porta gli inquirenti a ritenere che la storia fosse in realtà uno scherzo di cattivissimo gusto. La consulenza depositata nei giorni scorsi dalla Scientifica e da un professore universitario torinese, però, ha rivelato che la polverina inviata in alcune buste non era innocua, bensì quella oleandrina che gli anonimi minacciavano di usare per contaminare i prodotti se le multinazionali non avessero pagato 300mila euro in bitcoin entro il 20 maggio. Secondo gli esperti si trattava di foglie di oleandro triturate, e la quantità era minima: 0,012 grammi, a fronte di tre o quattro etti di foglie essiccate che sarebbero necessari per uccidere un uomo. Quel che conta, in ogni caso, è che l’ultimatum è scaduto. E l’inchiesta, visto che chi ha scatenato l’allarme è rimasto ignoto, potrebbe avviarsi verso l’archiviazione.