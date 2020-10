RICCARDO RUGGERI: «Da tornitore a Mirafiori a Ceo di New Holland». Fu il primo Marchionne

Il titolo della biografia sul suo sito Internet è lapidario: «Riccardo Ruggeri. Da operaio Fiat a Ceo di New Holland». A voce si dimostra più facondo, definendosi «ex di professione: ex operaio, ex manager, ex Ceo di multinazionale quotata a Wall Street, ex imprenditore». Un’ottima sintesi, ma parziale. Nella vita, questo torinese che negli Usa definirebbero «bigger than life» è stato anche travet, manager specializzato nel risanare aziende in crisi e consulente di business, ed è attualmente scrittore, giornalista, editore. Ha lavorato al fianco di Gianni e Umberto Agnelli, Carlo De Benedetti e Cesare Romiti. Ha ricevuto un premio dalle mani della regina Elisabetta II. Ha sollecitato l’ingegner Enzo Ferrari a saldargli alcune fatture inevase. Non male per chi, à la Charles Dickens, è nato nell’angusta portineria del palazzo al numero 9 di piazza Vittorio Veneto, il 6 dicembre del 1934. «Era un locale di 12 metri quadri, composto dalla portineria vera e propria, in cui dormivo con i miei genitori su brande militari che tiravamo fuori per la notte, e dalla stanzetta dei nonni».

Dev’essere stata una straordinaria scuola di vita.

«Infatti. Ma più che la condizione, a essere eccezionale era la famiglia: in uno spazio così stretto non si consumava mai una lite. Erano rappresentate tutte le sensibilità politiche: quella cattolica sturziana della nonna, il liberalsocialismo di papà, l’anarchia carrarina della mamma. Eravamo poveri, ma ricchi di orgoglio e di valori».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++