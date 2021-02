I RICCHI E POVERI. «Il nostro successo anche grazie a Torino negli anni della Fonit»

Esattamente un anno fa sono tornati, per la prima volta dopo tanto tempo, a cantare tutti insieme sul palco dell’Ariston accendendo l’Italia e la platea (allora piena) con la loro leggerezza. Martedì sera, hanno fatto lo stesso nella trasmissione di Raiuno dedicata ancora una volta alla loro reunion e, soprattutto, a cinquant’anni di una carriera fatta di successi, colpi di scena, drammi. Riecco i Ricchi e Poveri al completo, com’erano all’inizio, in quel lontano 1971, quando si esibirono per la seconda volta sul palco di Sanremo con “Che sarà” e conquistarono il mondo, nel vero senso della frase. Da lì, la scalata, qualche intoppo, come l’addio di Marina Occhiena nel 1981 in seguito alla lite con Angela (a causa del marito di quest’ultima, Marcello, con il quale Marina avrebbe avuto una storia), fino all’uscita di scena anche di Franco, nel 2016, dopo la tragica scomparsa del figlio. Dal 2020 Angelo, Angela, Franco e Marina hanno iniziato una nuova vita che culminerà domani nell’uscita di “Reunion” l’album che raccoglie tutti i successi della band in cui compare il brano “Che sarà” cantato, come nel 1971, anche da José Feliciano. Un evento questo lavoro diretto da Lucio Fabbri (prodotto da Danilo Mancuso per DM Produzioni e distribuito da Sony Music Entertainment Italy), atteso dal pubblico, sentito dagli interpreti.

