Era ricercato da anni, lo scovano i vigili in un giaciglio di fortuna a due passi dal cimitero

Intercettato dalla municipale in via Varano

Era ricercato da anni perché doveva scontare una pena per rapine, furti e violazione della leggi sulle armi. La “latitanza” dell’uomo, un marocchino di 45 anni, è finita questo pomeriggio quando gli agenti del reparto operativo speciale della polizia municipale di Torino lo hanno intercettato e arrestato. Il ricercato si trovava in via Varano, a pochi passi dal cimitero monumentale, dove era stata segnalata la presenza di una persona che da alcuni giorni dormiva in un giaciglio di fortuna.

SCOPERTO E ARRESTATO

Fermato dai vigili, l’extracomunitario ha fornito loro false generalità nell’evidente tentativo di farla franca, ma non è occorso molto agli agenti per scoprire di chi si trattasse. Il marocchino è stato così tratto in arresto, accompagnato in una delle stanze del comando di via Bologna 74 e infine tradotto in una cella della casa circondariale Lorusso e Cutugno.