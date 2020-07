Ricercato per traffico internazionale di droga: 52enne di Susa beccato in Albania

I carabinieri della compagnia di Susa hanno tratto arrestato un 52enne di origine albanese, domiciliato a Susa e destinatario di un ordine di carcerazione per traffico internazionale di sostanze stupefacenti emesso dalla Procura.

L’uomo, che si era reso irreperibile in Italia dalla data del mandato di cattura, è stato individuato dagli investigatori in Albania, in stretta collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia.

Nella giornata di martedì è stato arrestato dai carabinieri di Susa in arrivo all’aeroporto di Torino Caselle e portato al carcere Lorusso e Cotugno di Torino dove dovrà scontare 3 anni e mezzo di reclusione.