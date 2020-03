I ricercatori del Saint Mary vanno a spasso nel tempo

A spasso nel tempo, un gran divertimento ma anche un rischio mortale. Senza scomodare il romanzo di H.G Wells, ci sono film e soprattutto telefilm che raccontano in maniere differenti le conseguenze di quello che è un grande sogno dell’uomo, viaggiare indietro nel tempo. Ma di solito c’è sempre un disastro di mezzo.

E gli storici dell’Istituto di ricerche Saint Mary non fanno eccezione, anzi di solito “alla maniera del Saint Mary” significa un sacco di caos, rumore e qualche catastrofe. Jodi Taylor ha creato una intera serie sui viaggi nel tempo (e se andate sul suo sito trovate anche un vasto merchandising dalle tazze del Saint Mary all’abbigliamento della polizia temporale) e in Italia la scopriamo adesso con “La confraternita degli storici curiosi” (Corbaccio, 18,60 euro), un fantathriller in cui facciamo conoscenza con la storica Madeleine Maxwell, al suo arrivo a quello che ritiene essere solo un istituto di ricerche storiche, certo popolato da personaggi a dire poco bizzarre.

Pensate che tentenni quando le raccontano della possibilità di studiare la storia «sul campo» (guai a parlare di viaggi nel tempo)»? Macché: «Sto godendo come un riccio, signore» è la sua risposta al direttore Bairstow. Comincia così un lungo addestramento e la vita scorre attraverso i disastri e l’entusiasmo dei vari personaggi. Conosciamo il capo Leon Farrell, che avrà un’avventura con la Maxwell, Markham e tanti altri ancora, che viaggiano nel tempo, salvano il Saint Mary (spesso – anzi sempre – per il rotto della cuffia). Ogni salto nel tempo, su speciali capsule, nascone insidie terribili, con la storia che può rivoltarsi contro gli studiosi, letteralmente.

E il “ turn over” dell’istituto è frequente e testimoniato da un lungo elenco di caduti. A complicare le cose, una banda di terroristi temporali, che sono ben legati al passato (forse…) di Bainstow e di Farrell, ma questo viene facile immaginarlo senza bisogno di spoilerarlo. Da una tragica spedizione nel periodo del Cretaceo, tra dinosauri e pericoli ambientali, fino alla distruzione della Biblioteca di Alessandria e alla battaglia finale che coinvolge un po’ di tutto, al di là dell’azione affascina leggere le descrizioni di epoche tanto diverse, le tecniche di viaggio.

Avventura allo stato puro, pare dire la Taylor quando, in esergo del libro, chiede a fisici e scienziati di non insultarla per strada: «mi sono inventata tutto». Una serie divertente, di sicuro, anche se con quel sapore di già visto, con tanto di paradossi temporali cui ormai siamo ben abituati. Però «alla maniera del Saint Mary» non ci si annoia mai.