Richiamare le imprese dai “paradisi fiscali” e tutelare le start up

Torino e il Paese hanno bisogno di ripartire dopo il lockdown e hanno bisogno di trattenere le imprese sul territorio e al tempo stesso attirare investitori. È la mission di “Lettera 150”, un gruppo di professionisti in vari campi che hanno scelto di unire le forze e redigere un vero e proprio manifesto per aiutare l’Italia. A cominciare dal dialogo con le imprese. E dalla proposizione di strumenti in grado di favorire le aziende, dalle grandi che magari hanno spostato sedi fiscali e legali all’estero, alle start up che necessitano di stabilità e garanzia.

Di questo e di uno degli strumenti in questione si è parlato ieri mattina nel webinar intitolato “La Sapa, la società che può far ripartire l’Italia”. Sapa, sigla che indica la società in accomandita per azioni, «è uno strumento già esistente nel codice – spiega l’avvocato Patrizia Polliotto, promotrice del dibattito – ma l’idea adesso è di inserire come socio accomandatario una società di capitali». Per intendersi, la formula dell’accomandita era usata dalla Giovanni Agnelli & C e dalla “cassaforte” del gruppo, la società “Dicembre”. Con questa formula si garantisce la governance di un’azienda, ma si diminuisce anche il rischio per l’imprenditore. Mentre dal punto di vista fiscale sono possibili vantaggi superiori a quello del mantenimento della sede all’estero, come già hanno fatto aziende radicate sul territorio come la stessa Fca, la Ferrero e, per ultima, la Campari.

Uno strumento non solo per colossi, ma anche per le piccole e medie imprese: «Per esempio nelle start up solitamente – aggiunge l’avvocato Polliotto – abbiamo un soggetto con una grande idea, che poi necessita di soci con capitali e all’arrivo di questi finisce per sparire, finisce in disparte. Con la Sapa possiamo garantirgli di rimanere il “protagonista”». Per l’avvocato Luigi Murciano «il vantaggio fiscale sta nel regime di tassazione degli utili all’1,2%, più vantaggioso che non il sistema olandese. Bisognerebbe imparare a riutilizzare vecchi istituti per risolvere problemi attuali».

Esporre soluzioni, utilizzare strumenti senza bisogno di fare nuove leggi, questo uno dei temi fondamentali. Dice il professor Giuseppe Valditara: «Come gruppo siamo nati in pieno lockdown quando la prospettiva era di combattere la pandemia con le soluzioni di cinquecento anni prima. Il senso del nostro manifesto è mettere insieme professionisti, gente che nella vita ha concluso qualcosa di concreto, che hanno idee strategiche sul futuro dell’Italia». Idee che passano dalla riforma del Csm e del sistema giudiziario, attraverso proposte per uscire dall’empasse delle pubbliche amministrazioni. Per far fronte a quella che Giuseppe Gherzi, direttore dell’Unione Industriale, definisce «una crisi pazzesca che lascerà per tanto tempo il segno e la normalità cui torneremo non sarà quella che conoscevamo. Ora noi dobbiamo assolutamente tenere le imprese che abbiamo e poi vedere se ci sono le condizioni per attirare in Italia gli investitori. L’Italia è un Paese manifatturiero per eccellenza, ma ha bisogno di interventi strutturali: nelle infrastrutture, nella burocrazia che è una vera palla al piede». Per Serena Lancione, direttore generale di Bus Company la pandemia ha portato al calo dei ricavi e per esempio all’aumento delle spese «per adeguarsi alle nuove normative». Ma il nodo principale rimangono gli investimenti: il governo, spiega il professor Dario Peirone, ha illustrato come il Pil dovrà riprendersi in base agli investimenti «ma si tratta quasi esclusivamente di investimenti privati. Ma in Piemonte sono crollati e non vedo una strategia per favorirli a parte poche isolate agevolazioni fiscali. Bisogna prendere esempio dagli Usa, dove più l’impresa cresce meno viene tassata. In Italia c’è il ragionamento opposto».