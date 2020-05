Il richiamo delle Frecce

Premetto che l’inno di Mameli mi fa scattare in piedi e mi costringe a portare la mano destra al cuore per non so quale convulso miscuglio di amor patrio, e che le Frecce Tricolori mi ispirano una frenesia quasi infantile, comprendo lo slancio di migliaia di torinesi che si sono accatastati uno all’altro infischiandosene del virus sulla scalinata della Gran Madre, ai Cappuccini e pure nelle piazze. Ma ragionando con un po’ di freddezza mi pare di aver vissuto una sorta di zingarata di cui speriamo non dover rendere conto a chi indossa il camice bianco. E soprattutto ai censori che siedono nelle divine poltrone del potere. E che già arrotano i denti al grido: «Mascherine per tutti, mascherine sempre», infischiandosene del fatto che, solo un paio di mesi fa (non avendole le mascherine!), sostenevano che servivano a poco. Anzi a nulla. Dunque è più che concreto il rischio che arrivino nuove disposizioni per chi confonde ancora la “fase 2” con un liberi tutti, finendo per coinvolgere anche chi è stato prudente e soprattutto ligio agli ordini, pardon alle disposizioni impartite da Governo e Regione. La buona novella arriverà in vista del weekend anche perché oggi nessuno vuole fare anticipazioni. E riguarderà proprio le mascherine. Intanto, in un sondaggio da marciapiede, ossia mocassini e penna biro, abbiamo raccolto gli umori dei torinesi, intervistando una ventina tra passanti e negozianti. Bene, la stragrande maggioranza disapprova (a essere gentili nel linguaggio) gli assembramenti e le bevute con schiamazzi e folklore di fronte ai locali della movida. E propone pure sanzioni belle toste. A loro, forse, quel «mascherine sempre» non farà venire i nervi, anche se rovinerà la festa ai più. E non parlo solo dei ragazzi.

