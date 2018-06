Richiesta di permesso per Gabriele Defilippi: vuole diplomarsi

Ha chiesto un permesso per sostenere gli esami di Maturità e potrebbe ottenerlo, visto che sinora si è rivelato uno studente di modello: Gabriele Defilippi, il 24enne che sta scontando una condanna a 30 anni di carcere alle Vallette di Torino per l’omicidio di Gloria Rosboch, vuole diplomarsi.

Attraverso i suoi legali il giovane, che può vantare una quindicina di profili Facebook, ha chiesto di poter completare il suo ciclo di studi superiori presso un istituto tecnico cittadino. Obiettivo: conseguire il diploma in servizi socio-sanitari.

Defilippi è stato condannato a 30 anni per l’omicidio della Rosboch, scomparsa da Castellamonte il 13 gennaio 2016 e ritrovata il successivo 19 febbraio. Insieme a lui è stato condannato il complice, Roberto Obert, a 19 anni di carcere, mentre è in attesa di giudizio la mamma, Caterina Abbatista, accusata di concorso in omicidio per il quale rischia una condanna a 16 anni. Per i giudici, il movente dell’omicidio era la minaccia della Rosboch di denunciare il giovane per una truffa da 187mila euro.