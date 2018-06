Riciclaggio di denaro sporco, Dia Torino sequestra beni per 1 milione ad affiliato alla ‘ndrangheta

Per l'imprenditore anche l'applicazione della misura della sorveglianza speciale

Beni del valore complessivo di circa un milione di euro, costituiti dalle quote di 4 società e da oltre 30 mezzi di trasporto tra camion e autovetture, sono stati confiscati su indicazione della Direzione Investigativa Antimafia di Torino a un imprenditore di 55 anni, Francesco Ietto, ritenuto affiliato alla ‘ndrangheta nel clan Ietto, alias “Testa Grossa”, operante in Calabria, in provincia di Torino e nel Milanese.

Ietto, originario di Natile di Careri in provincia di Reggio Calabria, era stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione ”Crimine-Infinito” ma nonostante lo stato di reclusione agli arresti domiciliari, secondo i magistrati torinesi, continuava a svolgere attività illecite di riciclaggio.

Il decreto del Tribunale ha fatto seguito a una serie di scrupolose indagini patrimoniali svolte dalla Dia, che ha accertato come parte consistente del denaro frutto di attività illecite fosse reinvestito in un contesto societario operante tra Piemonte e Calabria. Nei confronti di Francesco Ietto, inoltre, è stata disposta l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per i prossimi 3 anni.