Riciclaggio, indagato Gattuso. Ferrino si difende: «Sereno»

Ci sono nomi eccellenti nella vasta indagine sul riciclaggio di denaro che ha portato all’arresto di Pasquale Motta, imprenditore di 46 anni di Oglianico, tra i quali quello dell’allenatore del Milan Gennaro “Rino” Gattuso, ma anche due ex sindaci di Favria, un segretario comunale, sindacalisti e imprenditori. Ben 53 le persone indagate, per otto di queste è stato chiesto l’obbligo di dimora.

L’indagine nasce e ruota attorno alla casa di riposo “Casa del Sole” di Favria e scaturisce dalla denuncia presentata otto anni fa dalla precedente gestione. L’operazione messa a segno dai carabinieri e denominata “Perseo” configura per le persone coinvolte, a vario titolo, i reati di trasferimento fraudolento di valori, falso in atto pubblico, abuso d’ufficio, peculato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ricettazione, riciclaggio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e induzione indebita.

Gli indagati si dichiarano sereni e fiduciosi nel lavoro dei magistrati. «Sono assolutamente sereno – dice Serafino Ferrino, ex sindaco di Favria – il nostro agire è stato dettato dall’intento di aiutare famiglie in difficoltà poiché da mesi, nonostante gli incontri fra le parti presso la prefettura di Torino e gli accordi raggiunti, i dipendenti non ricevevano più lo stipendio. Nel 2013 la nuova amministrazione, in cui io ricoprivo l’incarico di sindaco, revocava il mandato a questo imprenditore in quanto inadempiente nei nostri confronti e per un’assicurazione fasulla. Allora prendemmo ferma posizione circa una gestione che ledeva i diritti dei dipendenti e, tramite regolare bando di concorso, optammo per la proposta migliore. I dipendenti da quel momento in avanti ottennero regolarmente il loro stipendio». Anche l’allenatore del Milan è sulla stessa linea: «Non ho mai ricoperto alcun ruolo operativo, possedendo solo una quota del capitale sociale – spiega Gattuso – l’avviso di garanzia è un atto dovuto. Ho avuto una parte defilata nella gestione della società dalla quale mi sono tolto dopo un breve periodo».