Riciclaggio nei paradisi fiscali. Maxi sequestro ai Bianciotto

Un sistema di lavaggio del denaro che da Pinerolo si ramificava attraverso vari paradisi fiscali: da Panama a Madeira, passando per la Romania e il Regno Unito.

Un sistema che, secondo gli inquirenti, vedeva protagonisti i fratelli Diego ed Elmo Bianciotto, Roberta Camusso, moglie di Elmo, e i loro consulenti fiscali Davide Giovanni Farotti e Fiorenza Coco. Tutti e cinque sono stati mandati a processo: il 18 gennaio 2020 è la data decisa dal giudice per le indagini preliminari Elena Rocci, venerdì scorso, al termine dell’udienza preliminare.

I cinque imputati dovranno difendersi dal reato di riciclaggio ed auto-riciclaggio, con l’aggravante della transnazionalità. Da tempo le vicissitudini giudiziarie dei fratelli Bianciotto sono note e i due, assieme a Camusso, sono già in carcere per aver evaso dal 2009 al 2013 oltre 5,6 milioni di euro e aver portato alla bancarotta la Bianciotto s.n.c. Questa società gestiva il famoso deposito di mezzi militari che si trova all’ingresso di Pinerolo, dove c’è il cavalcavia che porta in autostrada. La stessa fine l’ha fatta poi la Itel s.a.s., che gestiva l’emporio “Eurostock” a Roletto.

L’indagine che ha portato nuovamente a processo i tre, assieme ai loro consulenti, è stata condotta dai finanzieri di Orbassano, a cui fanno capo le Fiamme gialle di Pinerolo, ed è stata coordinata dal Pm Giuseppe Riccaboni della Procura di Torino. Il complesso lavoro è durato due anni e si è svolto incrociando diversi strumenti: esami contabili, accertamenti bancari e patrimoniali, rogatorie internazionali, perquisizioni, appostamenti, pedinamenti e intercettazioni telefoniche.

L’indagine ha permesso di ricostruire i movimenti dei proventi illeciti, sfuggiti alla confisca del novembre 2017. I soldi giravano per il mondo, attraverso società fantasma che dovevano nascondere la provenienza illegale del denaro. Un sistema che sarebbe stato ideato e pianificato, nonché gestito, dal commercialista Farotti, con la sua collaboratrice Coco.

In attesa del processo, il Gip Giacomo Marson ha bloccato l’intero patrimonio (nazionale e non) dei Bianciotto e di imprese a loro riconducibili per un totale di 3,8 milioni di euro: due complessi aziendali, tre immobili residenziali a Pinerolo e San Pietro Val Lemina, un fabbricato commerciale a Roletto, uno yacht ormeggiato a Loano in Liguria, una Bmw X6, un’Audi A6 e 4 conti correnti accesi su filiali nazionali. A cui si aggiungono 4 conti in Romania per un valore di circa 280mila euro.