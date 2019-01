Ricorso contro il Decreto sicurezza, la Regione segue il modello americano

L'assessore Cerutti: "Il decreto manda a gambe all’aria tutto il lavoro fatto sull’immigrazione in questi anni"

“Ugo Mattei, insieme all’avvocatura della Regione Piemonte, si occuperà del ricorso in Corte Costituzionale contro il decreto sicurezza che rischia di creare un danno all’economia piemontese. Il decreto farà finire nell’irregolarità migliaia di migranti che quindi non potranno più contribuire alla vita economica del territorio”.

L’annuncio è stato dato oggi dall’assessora all’Immigrazione della Regione Piemonte, Monica Cerutti. E segue la decisione di Chiamparino di andare avanti contro la norma di legge.

Il docente di diritto internazionale punta a seguire l’esempio americano: Apple, Facebook, Google, e altri colossi della Silicon Valley presero posizione e presentarono ricorso contro il decreto attuativo anti-immigrazione e il blocco dei visti voluto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per le persone provenienti da Iran, Siria, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen e Libia.

“La nostra avvocatura sta anche lavorando con le avvocature delle altre regioni rosse – spiega l’assessora Cerutti – perché ci sia coordinamento nella presentazione dei ricorsi. Stiamo infatti pensando di aggiungere un nuovo profilo di incostituzionalità, che va sommarsi a quelli che riguardano le competenze regionali in materia di sanità e politiche sociali. Questo decreto manda del resto a gambe all’aria tutto il lavoro fatto sull’immigrazione in questi anni, rendendo inutili gli investimenti messi in campo dalla nostra Regione”.

Mattei si è reso disponibile a portare avanti questa battaglia a titolo gratuito.