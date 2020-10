I ricoverati aumentano del 26% in un giorno. «Mancano 280 posti»

C’è un dato che non dipende, come accade per il numero di persone positive al Covid, dal numero di tamponi somministrati (che la domenica è sempre inferiore a quello dei giorni feriali), ed è quello relativo alle persone ricoverate in ospedale. Infatti, tampone più, tampone meno, nelle ultime 24 ore gli ospedalizzati per Covid sono stati 59 (due in terapia intensiva), il 26% in più del totale in un solo giorno. Un dato preoccupante per due ordini di ragioni. Il primo perché il virus si sta lentamente manifestando in tutta la sua virulenza e, se continua così, sostengono gli esperti, potrebbe raggiungere la feralità della primavera scorsa. Il secondo riguarda la positività accertata di ognuno dei ricoverati, «non si tratta – spiegano all’Unità di crisi – di sintomi influenzali, bronchiali o altro, ma di coronavirus che, tra le conseguenze può manifestare complicanze polmonari anche gravi». Ma c’è un altro argomento che preoccupa, anche se non nell’immediato. Sono i posti letto nei reparti di terapia intensiva. Infatti il rischio è che il così tanto declamato raddoppio, che porterebbe i posti a sfiorare le 500 unità, se non a superarle, potrebbe diventare un flop. Tra giugno e luglio, la Regione Piemonte aveva presentato al governo il piano del raddoppio dei posti. Carte rimaste in un cassetto del commissario Domenico Arcuri perché, evidentemente, aveva altre priorità a cui pensare. Fatto sta che il piano non è mai stato finanziato e i posti sono rimasti quelli che erano e che sono, 250 circa.

