Ricoverato al Mauriziano per una malattia rara, 16enne fa lezione in rianimazione [LA FOTO]

In Piemonte il 14 settembre è corrisposto con il rientro a scuola per molti ragazzi dopo oltre 7 mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra questi, però, non c’era un 16enne dell’Itis Primo Levi, che venerdì è stato ricoverato in ospedale al Mauriziano per una malattia rara.

Prima la corsa in ospedale, dove il giovane è stato ricoverato nell’area condotta dal dottor Vincenzo Segala in condizioni gravi. La diagnosi: una polmonite bilaterale, non collegata al Covid. Poi, pian piano, i miglioramenti. Fino alla giornata di oggi: il 16enne ha potuto partecipare da remoto alle lezioni della sua classe grazie ad un portatile fornitogli dall’ospedale.