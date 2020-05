I rider tra piazza San Carlo e piazza Castello tra lo sciopero e la polemica con i sindacati

Il collettivo dei rider ‘Deliverance Project’ ha postato sulla propria pagina Facebook un’immagine rappresentativa: loro in una piazza San San Carlo di Torino deserta sotto il monumento dedicato a Emanuele Filiberto di Savoia con uno striscione con su scritto ‘1st May Riderz, sciopero in tutte le città’. Polemico il post di accompagnamento sulla pagina social: “Cgil, Cisl e Uil non si presentano. Vittoria rider a tavolino”. Già, perché il collettivo ha criticato l’operato dei sindacati che poco avrebbero fatto per tutelarli. Già in mattinata invece era stato proclamato lo sciopero, annunciato sempre tramite social per protestare contro le condizioni in cui sono costretti a operare.

I rider (circa una quarantina) successivamente si sono spostati in piazza Castello per fare sentire la propria voce al governo con l’obiettivo di chiedere più attenzione nei confronti del proprio lavoro. Sul posto le forze dell’ordine.