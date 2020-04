PER RIDERE. Le 20 chiarissime regole sul coronavirus…

Venti chiarissime (si fa per dire) regole sul coronavirus. Il nostro è un tentativo di strapparvi un sorriso in un momento drammatico per tante, tantissime persone. Ecco una catena che sta circolando di bacheca in bacheca…

1) Non puoi uscire di casa per nessun motivo, ma, se proprio devi, allora puoi.

2) TUTTI I NEGOZI SONO CHIUSI! Tranne quelli aperti.

3) Non dovresti andare negli ospedali a meno che tu non debba andarci. Anche dal medico non puoi andare, purché tu non sia troppo malato.

4) Quando esci ricorda l’autocertificazione che è illegale ma obbligatoria. Se non ce l’hai però non è un problema perché te ne verrà fornita una al momento del controllo.

5) Le mascherine sono inutili! Però indossarne una può salvarti la vita.

6) I guanti non aiuteranno, ma possono comunque aiutare.

7) Questo virus se ne andrà in estate, ma forse resterà per sempre. Non ha ancora deciso.

8) Dovremo rimanere rinchiusi fino a quando non raggiungeremo l’immunità di gregge, che vuol dire contagiarci tutti, ma restando rinchiusi.

9) Stanno preparando il vaccino per dotarci degli anticorpi per un virus che muta e non genera anticorpi. Nel frattempo chi è guarito non può ammalarsi nuovamente, o forse si.

10) Il virus non ha effetto sui bambini tranne quelli che colpisce.

11) Gli animali ce lo hanno trasmesso, ma non si possono infettare… tranne il gatto che è risultato positivo in Belgio a febbraio che non aveva letto l’ordinanza.

12) Avrai molti sintomi quando sei malato! Però puoi anche ammalarti senza sintomi… puoi anche avere sintomi senza stare male, o essere contagioso senza avere sintomi. A discrezione del malato.

13) Per non ammalarsi bisogna mangiare sano e fare esercizio fisico. Una bella corsa di dieci chilometri in un appartamento di sessanta metri quadrati è tonificante e sviluppa la fantasia.

14) È meglio prendere un po’ d’aria fresca, ma se non hai il giardino o il balcone, lascia perdere.

15) Puoi farti consegnare il cibo dal ristorante a casa, che però potrebbe essere stato preparato da persone che non indossavano maschere o guanti. Quindi ti conviene far decontaminare il cibo fuori per tre ore, se non hai il cane che ti mangia tutto.

16) Il virus rimane attivo su diverse superfici per due ore. No, quattro ore. Come dice? Sei ore? Forza, chi offre di più?

17) Il virus si diffonde nell’aria per un metro, a volte due, ma se c’è vento forse di più.

18) Hai l’obbligo di restare chiuso in casa con i tuoi familiari, ma non devi assolutamente farti trovare chiuso in macchina con i tuoi familiari.

19) Non abbiamo cure, tranne un medicinale contro i reumatismi ed uno contro il colera… la scienza sta facendo passi da gigante!

20) Questo virus è mortale, ma non troppo, tranne che a volte può portare ad un disastro globale. In Italia ha già fatto molte vittime, ma forse meno degli anni passati e comunque, se sei in una casa di riposo, SCAPPA!